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ANKARA

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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