MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Üsküdar’da tehlikeli yolculuk: Akan trafikte motosikleti halatla çekti

Üsküdar'da trafikte arızalanan motosikleti, halatla çekmeye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü görenleri şoke etti. Akan trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatan motosiklet sürücüleri, trafikte diğer sürücülerle tartıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.