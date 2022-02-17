MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uMtGkLNYyj
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!