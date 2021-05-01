MSB 'Göktürk'ün gözünden Van Gölü'nü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü’ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk’ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşerilerimizi uzaydan selamlıyoruz" denildi.
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NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.
Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94’ünü aldı. Van Gölü şimdi 5’inci turda rakibi “Hareket Halindeki Yıldızlar” fotoğrafıyla finalde yarışıyor.
Oylamanın son gününde devlet erkanı da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla oy istedi. Oy çağrısında bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da destek verdi.
Oylama sırasında ise NASA’nın sitesi çöktü. Oy kullanmak için siteye giren birçok vatandaş, “Sorry, earth observatory is not available right now (Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor)” yazısıyla karşılaştı.
Bugün ABD saatlerine göre öğle saatlerinde sona erecek fotoğraf oylaması https:earthobservatory.nasa.... adresi üzerinden yapılıyor.
Van Gölü’ne fotoğrafına oy yağmuru: NASA’nın sitesi çöktü
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oylama seferberliği başlatıldı.
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Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar sabah saatlerinde başladı.
Van Gölü kıyısındaki Edremit Meydanı’na gelen yüzlerce Vanlı, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk’ün gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.
Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, gösteri öncesinde alana gelen vatandaşlara, Solo Türk ekibi ve gösteri hakkında bilgi verdi.
F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Solo Türk, Muş Hava Meydan Komutanlığından kalkış yaparak dakikalar içinde Van semalarında görüldü.
Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren Solo Türk pilotu yürekleri ağızlara getirirken, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.
Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.
Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.
Van Gölü semalarında nefes kesen gösteri: Solo Türk izleyenleri yine hayran bıraktı
Van'da sabah erken saatlerde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti.
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Dünya Turnuvası adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı. Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de verildiği kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.
Yarışmanın yarın sona ereceğini belirten Bilmez, Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum diye konuştu.
NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.
Yarışmada, NASA'nın resmi sitesi üzerinden https:earthobservatory.nasa.govtournament-earth oy kullanılabiliyor.
NASA favorilerine ekledi: Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin de yer alması Van ve Bitlis'te sevinç yarattı.