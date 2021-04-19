MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine 'tek atışta imha' parolasıyla devam ediyor

Teknoloji

Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor

Google, Chrome 90 ile birlikte hayata geçirdiği yeni özellikle web sayfalarındaki herhangi bir noktadan bağlantı oluşturmayı sağlıyor. Bu bağlantıya tıklandığında sayfanın ilgili noktasına hızlıca erişilebiliyor.