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Gündem MSB görüntüleri paylaştı Keskin nişancılar eğitimlerine tek atışta imha parolasıyla devam ediyor
ANKARA

MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine 'tek atışta imha' parolasıyla devam ediyor

MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine 'tek atışta imha' parolasıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine tek atışta imha parolasıyla devam ediyor
MSB'nin paylaştığı fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.

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