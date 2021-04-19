MSB görüntüleri paylaştı: Keskin nişancılar eğitimlerine 'tek atışta imha' parolasıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.
Kartal gözlü keskin nişancılarımız, "tek atışta imha" parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/JtgUd8kSAJ
Kartal gözlü keskin nişancılarımız, "tek atışta imha" parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/JtgUd8kSAJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021