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POLİTİKA

MSB: Hatay'da terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahsın hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı" ifadesine yer verildi.

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