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ANKARA

MSB: İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes uygulaması 12 Ocak'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib gerginliği azaltma bölgesi.
İdlib gerginliği azaltma bölgesi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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