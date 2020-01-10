MSB: İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes uygulaması 12 Ocak'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." açıklamasında bulundu.
Açıklamada şöyle denildi:
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.
Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.
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