MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Gündem

Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır" dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" değerlendirmesinde bulundu.