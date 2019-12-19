Gündem MSB Irakın kuzeyinden kaçan 2 PKKlı terörist teslim oldu
ANKARA

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
MSB: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu.
MSB: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" ifadesi yer aldı.

Mardin'de ele geçirilen silahlar: PKK taktik mi değiştiriyor?
DÜNYA
Mardin'de ele geçirilen silahlar: PKK taktik mi değiştiriyor?

Mardin'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli antitank roketatarlar ele geçirildi
GÜNDEM
Mardin'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli antitank roketatarlar ele geçirildi
YouTubeu bir de böyle dinleyin

YouTube'u bir de böyle dinleyin

​Erem Şentürk çifte standardı ve sansür uygulamasını anlattı.
Balina kusmuğu operasyonu

Balina kusmuğu operasyonu

​'Mide bulandırıcı' gelebilir ama değeri 2,5 milyon TL.
Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Libya konusunu Türk heyetle görüşeceğini açıkladı.
Ev sahiplerine<br>kritik uyarı

Ev sahiplerine
kritik uyarı

1 Ocak 2020 itibariyle alım satımda şart olacak.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

​İTÜ Vakfı Doğa Okulları'nın yeni sahibi oldu.

Yapanları piyasada yaşatmayacağız

Yapanları piyasada yaşatmayacağız

​Bakan Pakdemirl'den tağşiş ile ilgili çok sert sözler.

Babam yaşıyor mu?

Babam yaşıyor mu?

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu.

Trakya'dan geliyor

Trakya'dan geliyor

Marmara ve İstanbul'da havalar soğuyacak.
Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.
İskoçlar<br>bağımsızlık istiyor

İskoçlar
bağımsızlık istiyor

Brexit sonrası yeni bir referandum talep ettiler.
Ronaldo listede yok

Ronaldo listede yok

​Dünyanın en değerli 10 futbolcusu açıklandı.
81 at itlaf edildi

81 at itlaf edildi

Karantina nedeniyle ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu.
Kiralara<br>20 yıl sınırı geliyor

Kiralara
20 yıl sınırı geliyor

​Kamping alanları ve turizm tesislerini kapsayacak.
Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir
Gündem

Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır" dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
Gündem

CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Oğuz'a, öncelikle yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar
Gündem

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının polise haber vermesiyle gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti. Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.