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POLİTİKA

MSB: Irak’ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irak’ta 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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