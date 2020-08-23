MSB: Jandarma ve AFAD ekibini taşıyan uçak Giresun'a ulaştı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti. Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı’na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

TSK’nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi.

Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020

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