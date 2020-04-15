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POLİTİKA

MSB: Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.

Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu uçaksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edildi."

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