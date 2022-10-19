Gündem MSB Kandilde bir Pençe Operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz
ANKARA

MSB: Kandil'de bir Pençe Operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de bir ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Kandilde bir Pençe Operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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