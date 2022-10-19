MSB: Kandil'de bir Pençe Operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedef orası!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Terörist neredeyse hedef orası!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/EqSwzscCiv
Terörist neredeyse hedef orası!