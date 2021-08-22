MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, KOVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."
İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz
İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2021