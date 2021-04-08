MSB: Mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı

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İkranur cinayetinde iddianame tamam: Amcanın 15 yıl, halanın 5 yıl hapsi isteniyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Olayda çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T. (14) için ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 15 yıl, cesedi dereye taşımaya yardım eden hala Ayşe Tirsi (20) için ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.