MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal, E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "4 Nisan’da Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı" denildi.

DHA

Açıklamada, "Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal, E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı. Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; hava-yer, hava-hava, hava savunma baskısı, keşif, yüksek değerlikli hedef koruma, yakın hava desteği, havadan yakıt ikmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak su üstü unsurlara taarruz görevleri icra edildi" ifadeleri kullandı.

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