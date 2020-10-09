MSB: Öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan'ın yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görev yapan Binbaşı Pınar Kara, Barış Pınarı Harekât Bölgesindeki kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ile iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz" dedi.

Terörün kökü kazınıyor

Binbaşı Pınar Kara, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bir yıl önce Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekâtı'nın başlatıldığını hatırlattı. Harekatta, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere millî güvenliği tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, güvenli bölge tesis ederek, Türkiye'deki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönmelerinin amaçlandığını belirten Kara, "Söz konusu harekât ile sadece Türkiye'nin değil, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hıristiyanlar, Yezidiler ve Süryaniler gibi diğer etnik grupların da güvenliği hedeflenmiştir. Bugüne kadar toplam 605 meskûn mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak, 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmış, bin 110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'Faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek'

Kara, Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği Barış Pınarı Harekât alanında, başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla diğer kurumlar ile koordineli olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar Barış Pınarı Harekât alanında 400 okul, 86 cami ve 7 kilise hizmete açılmış, hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla Suriyeli kardeşimiz muayene edilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan personelimiz ve halkın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için de gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizin, hayatın normalleşmesine yönelik gayretleri sayesinde, terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan halk, tekrar evlerine dönmektedir. Bölgedeki sorunları çözmek maksadıyla; 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu ile yapılan Soçi Mutabakatı kapsamında bugüne kadar toplam 85 Türk-Rusya Fedarasyonu Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ile iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında hayatın normalleşmesi, Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, hudutlarımızın emniyetinin sürdürülmesi maksadıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.

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10 günde 24 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Kara, "Terörle mücadele faaliyetlerine; başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

'Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz'

Kara, Ermenistan'ın uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, doğrudan sivilleri hedef alıp, savaş suçu işlediğini belirterek, "Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkânlarımızla halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi. Kara ayrıca, "Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine ve Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğe devam edeceğiz" dedi.