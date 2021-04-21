MSB paylaştı: Türkiye’nin İlk Amfibi Hücum Gemisi 'Anadolu'da nefes kesen eğitim

Çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basının da ilgisini çekmişti. ​Amerikan Forbes dergisinin geçtiğimiz aylarda yayımlanan sayısında, Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, Yazıda, etkileyici olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.​

Yüzen kışlada en az bin 223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanılacak.

İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak yer alıyor.

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor.​

Bir tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. ​58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi​ olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi

Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri'ne başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu gelecek yıl denize indirilecek. Yunan medyasının ''Üstünlüğü şok edici'' ifadeleri ile manşetlerine taşıdığı gemi 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabilecekken havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Farklı donanımlara da sahip olan dev gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak da görev yapabilecek.