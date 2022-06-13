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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlar devam ediyor.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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