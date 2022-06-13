MSB: Pençe-Kilit bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Terörist neredeyse hedef orası!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Tm7Qfsqub4
Terörist neredeyse hedef orası!