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ANKARA

MSB: Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerin mühimmat ve silahları ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, PKK'lı teröristlere ait silahlar ve mühimmat ile doküman ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerin mühimmat ve silahları ele geçirildi
Ele geçirilen mühimmatlar.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 odalı mağara tespit edildi.

DHA

Mağarada yapılan aramada; RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfek ile 2 bin mermi, 2 el bombası, bin 700 adet M-16 ve AK-47 piyade tüfeği mermisi, 1 el telsizi, 2 merkez telsiz, 1 sis kutusu, 1 top kablo, 1 kesintisiz güç kaynağı, 1 monitör, 2 oksijen tüpü, 1 jeneratör ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA

Mağara ve içinde ele geçirilenler, imha edildi.

DHA
DHA

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