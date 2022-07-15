Gündem MSB Pençe-Kilit Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi'' denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi'' denildi.

Irak'ın kuzeyinde beş PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde beş PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Altı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Altı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Saldırı hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi
Bunu yapanlar utansın

Bunu yapanlar utansın

​Saldırı haberini alan mezarlığa koştu.
İki üniversitebinasını vurdu

İki üniversite
binasını vurdu

​Rus ordusu eğitim kurumlarını da hedef alıyor.
Baba şehit olmaya gidiyorum

Pikniğe gelmişlerdi: Dört gündür haber yok.

​İzmir Valisi'nden orman yangını uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.