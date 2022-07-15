MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi'' denildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/NiFChntCAm
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.