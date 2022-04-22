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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

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MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
OYNAT 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu. Bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor. Tüm teknolojik imkanlarla saldırılar devam ediyor. Bu temizlik harekatı sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadelemiz sürecek.' dedi.
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