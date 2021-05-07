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ANKARA

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi​​
Operasyonda ele geçirilen silahlar.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler şöyle sıralandı:

  • "3 RPG-7 roketatar, 3 M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Kanas, av tüfeği, 36 taarruz- savunma el bombası, 20 kilo patlayıcı, 1500 PMK mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 41 RPG-7 anti tank mühimmatı, 52 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 4 KWA jeneratör, hilti, 2 el dürbünü, 2 kamuflajlı termal şemsiye, 2 jelikan benzin."

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