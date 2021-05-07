MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi​​

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler yayınladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor' ifadelerini kullandı.