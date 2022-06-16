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ANKARA

MSB: Saldırı hazırlığı yapan dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Saldırı hazırlığı yapan dört terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.

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