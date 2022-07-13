MSB: Saldırı hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi​

İstanbul'da Adalar vapurunda yer kavgası

Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.