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ANKARA

MSB: Saldırı hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Saldırı hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi​
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
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