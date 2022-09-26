​MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Kimi 500 kimi 5 kitap yolladı. Kaç kişi olduğumuz net bir rakamla açıklayamam ama büyük bir ailemiz var onu biliyorum. Amacımız geleceğimiz garanti altına almaktır. Bunu da en iyi temsil edecek olan çocuklarımız için bu desteği yapıyoruz.