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MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Haber Merkezi DHA
MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi
Foto/arşiv

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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