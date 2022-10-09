MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/rpiJm7arH4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2022