MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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Ankara'da organize suç örgütlerine yönelik "Nefes-2 Operasyonu" başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik 'Nefes-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi. Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi. Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı 'Nefes-2 Operasyonu' düzenlendi.
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Adana'da cep telefonu bataryasının alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişi telefonunu tamir ettirmek işin teknik servise getirdi. Bir süre sonra müşteri, ısındığını fark ettiği telefonu servis çalışanına gösterdi. Telefonun bataryası, müşteri ve çalışanın incelediği sırada bir anda alev aldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti.
Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı.
M.Ö. 4. yüzyılda 2 bin 400 yıllık Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu.
Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.
\"Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı.\"
\"Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak.\"
Çiftçinin keşfi hayatını değiştirdi: Duyan oraya koştu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, büyük bir taş olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede bir mezara rastlandı. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın sırrı henüz çözülemedi.