MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Ankara'da organize suç örgütlerine yönelik "Nefes-2 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik 'Nefes-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi. Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi. Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı 'Nefes-2 Operasyonu' düzenlendi.