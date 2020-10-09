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Gündem MSB Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işliyor
ANKARA

MSB: Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işliyor

Milli Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB'nin paylaştığı fotoğraf.
MSB'nin paylaştığı fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklama, "Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Karabağ'daki sivilleri hedef saldırılarının görüntülerini paylaştı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belirtilen paylaşımda, ''Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!'' ifadeleri kullanıldı.


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