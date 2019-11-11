MSB: Son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin devam ettiği belirtildi.
Teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019