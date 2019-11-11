Gündem MSB Son 24 saatte havan, bombalı araç ve dronelarla 19 taciz/saldırı düzenlendi
ANKARA

MSB: Son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi - Son dakika

MSB: Son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi

PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi AA
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin devam ettiği belirtildi.

Teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irak'ta yazacaklar
DÜNYA
YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irak'ta yazacaklar

Tel Abyad’da PKK terörü
DÜNYA
Tel Abyad’da PKK terörü
Son 24 saatte 19 saldırı

Son 24 saatte 19 saldırı

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı bölgesine tacizleri sürüyor.
11 milyon fidan toprakla buluşuyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık.
Katarlılara Dubaililere satacağız

'Katarlılara Dubaililere satacağız'

​Ankara'da 'prizma' operasyonu düzenlendi: 28 kişi gözaltına alındı.
Üzülmeyin <br>gitmiyorum

Üzülmeyin
gitmiyorum

Şenol Güneş kritik İzlanda maçı öncesi konuştu.
Yeni senaryo Irak'ta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Petrol<br>kokusunu aldılar

Petrol
kokusunu aldılar

​ABD ordusu YPG/PKK'yla ortak devriye yapıyor.

Teşkilatta<br>değişim sinyali

Teşkilatta
değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.

Akdeniz'de<br>dev tatbikat

Akdeniz'de
dev tatbikat

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.

İadeler başladı

İadeler başladı

Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Su tesisi<br>tam kapasite

Su tesisi
tam kapasite

​"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu.
Yargıdan<br>emsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim tartışma çıkardı.
İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.