MSB: Son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin devam ettiği belirtildi.

Teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

DÜNYA YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irak'ta yazacaklar

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019