MSB son dakika olarak duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/luhV9U5iau
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.