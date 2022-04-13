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Gündem MSB son dakika olarak duyurdu 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB son dakika olarak duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB son dakika olarak duyurdu: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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