MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uIJ2ETpIrh
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uIJ2ETpIrh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022