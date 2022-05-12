MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 şahsın yakalandığını duyurdu.

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