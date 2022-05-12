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ANKARA

MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 şahsın yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Suriyeden Türkiyeye geçmeye çalışan biri DEAŞlı 11 kişi yakalandı
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


"Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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