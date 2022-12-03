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ANKARA

MSB: Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Hudut Kartallarımız 12 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.

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