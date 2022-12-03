MSB: Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 6'lı masa Erdoğan hayranıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne Keşan'da sivil toplum kuruluşlarıyla esnafı ziyaret etti.



Burada basın mensuplarına açıklamalar yapan İnce, 6'lı masanın Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu ifade ederek, '6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecekler, cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor, 50 artı 1'le. 50 artı 1 alan cumhurbaşkanı, yüzde 1-2 oy alacak Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu?



Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi sizin? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz



Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir.' dedi.

