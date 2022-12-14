Gündem MSB Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan dört şahsın yakalandığını açıkladı
YEREL GÜNDEM

MSB Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan dört şahsın yakalandığını açıkladı

MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan dört şahsın yakalandığını açıkladı
Son dakika

MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Dünyanın tek dokuzları

Dünyanın tek dokuzları

Herkes görmek için geliyor.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Hakaret davasında karar

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Selçuk Bayraktar 'Daha fazla yerde tutamadık' diyerek duyurdu.

​Bulgaristan suikastın faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi kabul etti.

​Arjantinli gazetecinin maç sonu cümleleri Messi'yi duygulandırdı.

​Areda Türk halkına sordu: Çoğunluk aynı cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.