MSB Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan dört şahsın yakalandığını açıkladı

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Zonguldak'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Bir ölü, 19 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı mevkiinde öğrencileri taşıyan servis kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre bir öğrenci yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.