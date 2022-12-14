MSB Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan dört şahsın yakalandığını açıkladı

MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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