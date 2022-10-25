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ANKARA

MSB: Suriye'den yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Suriyeden yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı
Suriye'den yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Van hudut hattında ise yapılan arama tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi" denildi.

Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 9 ilde PKK/KCK'nın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı
OYNAT 00:39
Ankara'da 9 ilde PKK/KCK'nın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı
Ankara merkezli 9 ilde, PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, PKK/KCK terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sözde 'basın komitesi' olarak adlandırılan yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, 'Mezopotomya ajansı' isimli yapının, sözde 'basın komitesi' çatısı altında kurularak, faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapı içerisinde tespit edilen şüphelilerin, PKK'nın kuruluş yıl dönümü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevruz gibi günleri kullanarak, toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla adreslerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konuldu.

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi \"İlk Evim İlk İş Yerim\" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.
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Ancak herkesin aklında aynı soru var. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak?
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Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, \"Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz\" ifadelerini kullandı.
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TOKİ EVLERİ İLK HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.
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TOKİ PROJELERİ VE SOSYAL KONUT PLANLARI
17 ilde yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan taslak projeler ve konut planları....
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TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? TOKİ evleri ilk nereye yapılacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

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TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

İl il paylaşıldı: İşte ilk konut yerleri ve projelerin görüntüleri.
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