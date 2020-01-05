MSB: Trablus'taki Kara Harp Okuluna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus’taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya’nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken 30’dan fazla öğrenci de yaralandı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2020