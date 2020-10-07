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Gündem TSK son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi
ANKARA

MSB: TSK son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

TSK son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Haber Merkezi AA DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.

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