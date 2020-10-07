TSK son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6cWvybeJzV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.

DÜNYA Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi