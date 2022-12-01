MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
İncelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/fHT4eGnt2V
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/fHT4eGnt2V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2022