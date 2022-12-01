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ANKARA

MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Türkiyeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş terörist yakalandı
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

İncelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Terör saldırılarından bahsederken PKK'nın adını anmayan CHP'li Şeker'e MHP'li Bülbül'den sert tepki: Yazıklar olsun
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Terör saldırılarından bahsederken PKK'nın adını anmayan CHP'li Şeker'e MHP'li Bülbül'den sert tepki: Yazıklar olsun
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda terör saldırılarından bahsederken yalnızca IŞİD'in yaptığı katliamları sıralayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e tepki gösterdi. Bülbül, 'Öldürülen bizim insanımız. Üzerinde oyunlar oynanan devlet bizim devletimiz. Kalkıp da burada IŞİD'in yaptığı katliamlardan bahsedip; PKK'nın, YPG'nin yaptığı katliamlardan bahsetmeyenlere yazıklar olsun.' dedi.

Garo Paylan 'PKK terör örgütüdür' diyemedi
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Garo Paylan 'PKK terör örgütüdür' diyemedi
Gazeteci Fatih Portakal'ın 'PKK terör örgütü müdür?' sorusu üzerine Garo Paylan, ''PYD ve PKK'nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır'' cevabını verdi. Fatih Portakal ise, ''Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz'' dedi.

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