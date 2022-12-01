MSB: Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş terörist yakalandı

Garo Paylan 'PKK terör örgütüdür' diyemedi

Gazeteci Fatih Portakal'ın 'PKK terör örgütü müdür?' sorusu üzerine Garo Paylan, ''PYD ve PKK'nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır'' cevabını verdi. Fatih Portakal ise, ''Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz'' dedi.

