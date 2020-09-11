MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, başsağlığı temennisinde bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 22:13 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 22:16 AA