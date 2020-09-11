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ANKARA

MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, başsağlığı temennisinde bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

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