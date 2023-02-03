MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 terörist yakalandı

İHA ve SİHA'larla göklerde destan yazan Türk savunma sanayi şimdi de karada yeni bir destanın hazırlığını yapıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile orduların elinde yer alan ve karadaki en büyük güç çarpanlarından biri olan tanklar da millileştiriliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine ismini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden komutandan alan ilk milli tank projesi Altay'ı aldı.