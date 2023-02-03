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MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, biri PKK/KCK terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

14:05 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden,
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




#MSB
#terörist
#PKK
35 dakika önce
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MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 terörist yakalandı
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