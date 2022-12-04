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ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışan altı terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiyeye sızmaya çalışan altı terörist yakalandı
Foto/Arşiv

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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