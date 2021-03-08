MSB: Yunanistan son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı​

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege’de ve Doğu Akdeniz’de ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğine dikkat çeken Kara şunları kaydetti:

"Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin, deniz yetki alanımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetki verdiği alanlarda, teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde programa uygun olarak devam edilmektedir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Karadeniz’de Fatih sondaj gemimiz ile DENAR-2 ve OCEANIC sismik araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları’nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz’deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası’na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir.

Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11’incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan’a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.”





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