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ANKARA

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB; Hudut Kartallarımızın, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu..

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Haber Merkezi DHA
MSB: Yunanistana geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Hudut Kartalları

MSB; Hudut Kartallarımızın, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu..

Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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