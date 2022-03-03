MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki kontenjan paylaşımını il başkanı itiraf etti: İYİ Parti ile aramızda hallediyoruz

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki kontenjan paylaşımını itiraf etti. Katıldığı canlı yayında belediyeye 655 kişi alınacağını açıklayan Cengiz, 'Adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Kavgamız dövüşümüz yok.' dedi.