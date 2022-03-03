MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB; Hudut Kartallarımızın, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu..
Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB; Hudut Kartallarımızın, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu..
Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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