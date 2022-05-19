Gündem MSB Yunanistanın mesnetsiz "Pontus" iddialarını reddederek Yunan siyasilerin tavrını kınadı
ANKARA

MSB Yunanistan'ın mesnetsiz "Pontus" iddialarını reddederek Yunan siyasilerin tavrını kınadı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalara dair yazılı açıklamasında, "Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihi gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MSB Yunanistanın mesnetsiz Pontus iddialarını reddederek Yunan siyasilerin tavrını kınadı
Milli Savunma Bakanlığı

Yapılan açıklamada, söz konusu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin ahlaksız tavrının kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu'nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması'yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar..."

MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakalandı
GÜNDEM
MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakalandı

MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Trabzon'da yapıldı: Böylesi daha önce hiç görülmemişti.
Storylere kısıtlama yolda

Story'lere kısıtlama yolda

​Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber.
PKKya destek kabul edilemez

​Ömer Çelik: İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

​Türkiye yine imzasını attı: Sıfırdan tasarlanıp üretildi.

Az bilinen farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Üç bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu değerlendirdi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.