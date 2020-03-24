MSB'de Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, "(Koronavirüsle ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz" dedi.

Akar, "Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" ifadelerini kullandı.

Akar, "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

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