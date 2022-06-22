Gündem MSBden acı haber Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
ANKARA

MSB'den acı haber: Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSBden acı haber: Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
GÜNDEM
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek
GÜNDEM
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek

İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu operasyonu yönetti: 213 zehir taciri yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu operasyonu yönetti: 213 zehir taciri yakalandı
155 kişihayatını kaybetti

155 kişi
hayatını kaybetti

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.
Marmariste yangın

Marmaris'te yangın

​Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Enerji ve gaz desteği 200 milyarı aşacak

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​"Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız."

​Sattığı koç beş gün sonra 30 km mesafeden geri geldi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Maymunlar ev basıp bir aylık bebeği kaçırdı, sonrası korkunç.

Pompalı tüfekle saldırdılar

Pompalı tüfekle saldırdılar

Oto galeriye yapılan saldırıda satılık araçlar ve galeri zarar gördü.

MSB'den acı haber

MSB'den acı haber

​Pençe Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu.
'Böyle bir şey<br>daha görmedim'

'Böyle bir şey
daha görmedim'

Şiddetli yağış sonrası Haymana'yı sel vurdu, hayvanlar telef oldu.
Mersin'de<br>PKK operasyonu

Mersin'de
PKK operasyonu

20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.
Ateş kuşları havalandı

Ateş kuşları havalandı

Havanın aydınlanmasıyla 20 helikopter ve 14 uçak Marmaris'teki yangına müdahale etmeye başladı.

​Türkiye'nin desteğiyle bölgede yeni hayat kuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.