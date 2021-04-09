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ANKARA

MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece ile İngiltere görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı. Londra ziyaretinde NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
MSBden Bakan Akarın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar'ın 7-9 Nisan 2021'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında, görüşmelerin yanı sıra Prince of Wales uçak gemisi ve özel kuvvetler ziyaret edilerek, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alındığı vurgulandı.

Birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu

Ziyarette başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken, "Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir." bilgisi verildi.

"FETÖ ile mücadelede somut adımlar atılmalı"

Görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık’ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği ifade edildiği, Birleşik Krallık’ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğu dikkati çekilerek, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Akar'ın İngiltere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliklerinin olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını hatırlattığı da kaydedildi.

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