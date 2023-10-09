|
Gündem

MSB’den Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili paylaşımda bulundu.

15:11 . 9/10/2023 Pazartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili paylaşımda bulundu. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda “4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Barış Pınarı Harekatı
#terör
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adıyaman'da deprem konutları teslim için gün sayıyor!