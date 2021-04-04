MSB'den bildiriye sert tepki: Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz

Milli Savunma Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 emekli amirale şu sözlerle tepki gösterdi:

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

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GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

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