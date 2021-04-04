Gündem MSBden bildiriye sert tepki Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz
POLİTİKA

MSB'den bildiriye sert tepki: Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz

MSB, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır."

Haber Merkezi DHA
MSBden bildiriye sert tepki: Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz
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Milli Savunma Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 emekli amirale şu sözlerle tepki gösterdi:

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

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