Gündem MSBden birleşik kara devriyesi ile ilgili iddialara açıklama
POLİTİKA

MSB'den birleşik kara devriyesi ile ilgili iddialara açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarıyla ilgili açıklamada "Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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