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MSB’den ‘Deniz Harp Okulu Marşı'na sansür uygulandı’ iddialarına yanıt: Soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu gemisinin teslim töreninde, 'Deniz Harp Okulu Marşı'na bakanlık tarafından sansür uygulandı' iddialarına yanıt verdi. MSB, kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri hazırlayan kuruluş hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

15:06 . 12/04/2023 Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

TCG Anadolu teslim töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'nın “Atatürk’ü izleyen yol” bölümü açıkça duyulup canlı yayınlanmasına rağmen Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlarında görüntüleri hazırlayan kuruluş tarafından farklı servis edildi.


"Soruşturma başlatıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin teslim töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri hazırlayan kuruluşun soruşturma başlattığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Gururumuz TCG Anadolu’nun hizmete girme töreni 10.04.2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur”
ifadelerine yer verildi.

"Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur"

“Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. TCG Anadolu’nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”




#Milli Savunma Bakanlığı
#TCG Anadolu
#tören
#soruşturma
13 dakika önce
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