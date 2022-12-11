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ANKARA

MSB'den helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım: Her dağın zirvesi Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda operasyonlara destek veren helikopter pilotlarının görüntülerini, "Her dağın zirvesi Mehmetçik" etiketiyle paylaştı.

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Haber Merkezi AA
MSBden helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım: Her dağın zirvesi Mehmetçik
Zorlu şartlarda operasyonlara destek veren helikopter pilotları.

Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun. Her dağın zirvesi Mehmetçik." ifadelerine yer verildi.

Kahraman helikopter pilotlarımızdan mesaj var: Dualarınızı bizden eksik etmeyin
OYNAT 01:03
Kahraman helikopter pilotlarımızdan mesaj var: Dualarınızı bizden eksik etmeyin
Milli Savunma Bakanlığı kahraman pilotlarımızın görüntülerini paylaştı. 'Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun!' notuyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Operasyonlardan kesitlerin de olduğu görüntülerde, pilotların şu sözleri de yer aldı:

"Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir, silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1-2 saatlik, bazen uykusuz geceler... Tek amacımız var, fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda, isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz, dualarınızı bizden eksik etmeyin." ifadeleri de yer aldı.

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