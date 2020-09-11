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ANKARA

MSB'den NAVTEX kararı sonrası son dakika açıklaması

MSB'den NAVTEX kararı sonrası son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerine Deniz Kuvvetleri de eşlik ediyor.
Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerine Deniz Kuvvetleri de eşlik ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
GÜNDEM
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı (SAT) ve (SAS) harekatları ile devam ediyor
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'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı (SAT) ve (SAS) harekatları ile devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekatları ile devam ettiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; SAT-SAS harekâtları ile devam ediyor' denildi.


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